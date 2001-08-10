Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
Сегодня 14:02
74,71|88,58|39,64
Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске снизилась стоимость потребительской корзины

В Южно-Сахалинске снизилась стоимость потребительской корзины

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка областного центра зафиксировали снижение стоимости минимального набора продуктов в Южно-Сахалинске.

По данным еженедельного мониторинга его цена по состоянию на 9 сентября составила  6118, 6 рублей, что на 89,6 руб. или на 1,7%  ниже, чем неделю ранее (2 сентября).  Стоимость аналогичного набора продуктов в социальных магазинах снизилась на 89,6 рублей (1,7 %) и составила  5062,8 рублей.

Как отмечают специалисты департамента, снижение стоимости потребительской корзины связана с поступлением нового урожая овощей  местных производителей. В розничных объектах торговли картофель подешевел на 10,85% , капуста белокочанная — на  5,77%,  свекла — на 9,09 %, огурцы и томаты свежие, соответственно, на 10,5% и 12,98%. В сетевых объектах торговли цена на картофель упала на 9,3%, капуста белокочанная подешевела  на 19,8 %, морковь — на  18,96%.

В социальных цена на картофель снизилась на 6,9 %, капуста белокочанная подешевела на 21,28%, морковь - на 8,05%, огурцы и томаты свежие - на 2,57% и  13,82%

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?