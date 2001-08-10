В Южно-Сахалинске снизилась стоимость потребительской корзины
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка областного центра зафиксировали снижение стоимости минимального набора продуктов в Южно-Сахалинске.
По данным еженедельного мониторинга его цена по состоянию на 9 сентября составила 6118, 6 рублей, что на 89,6 руб. или на 1,7% ниже, чем неделю ранее (2 сентября). Стоимость аналогичного набора продуктов в социальных магазинах снизилась на 89,6 рублей (1,7 %) и составила 5062,8 рублей.
Как отмечают специалисты департамента, снижение стоимости потребительской корзины связана с поступлением нового урожая овощей местных производителей. В розничных объектах торговли картофель подешевел на 10,85% , капуста белокочанная — на 5,77%, свекла — на 9,09 %, огурцы и томаты свежие, соответственно, на 10,5% и 12,98%. В сетевых объектах торговли цена на картофель упала на 9,3%, капуста белокочанная подешевела на 19,8 %, морковь — на 18,96%.
В социальных цена на картофель снизилась на 6,9 %, капуста белокочанная подешевела на 21,28%, морковь - на 8,05%, огурцы и томаты свежие - на 2,57% и 13,82%
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня На дистанционное обучение в области переходят еще два класса
10:12 Сегодня До 23 сентября сквозного проезда не будет в районе жилого дома №20 по ул. Поповича
10:42 Сегодня Солнцевский угольный разрез устраняет последствия землетрясения
- 11:32 Сегодня Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
16:42 11 Сентября В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям
09:34 8 Сентября Спасатели нашли партмоне и ПТС на имя пропавшего в Поронайском районе пенсионера
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
09:34 4 Сентября Двух студентов ищут на Шикотане
Выбор редакции
- 15:04 Вчера Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?