На дистанционное обучение в области переходят еще два класса
На дистанционное обучение в области переходят еще два класса. COVID-19 заболел шестиклассник из долинской школы №1, а также десятиклассник и педагог анивской школы №1. Классы, а также учителя, контактировавшие с заболевшими, будут работать удаленно.
Кроме того, в помещениях школ, где работал педагог и обучались дети, а также в местах общего пользования проведут дезинфекцию. Все ученики и учителя, которые общались с пациентами, сдадут тесты на COVID-19, сообщили в правтельстве Сахалинской области.
Отметим, что каждый день островных учащихся начинается с термометрии. Ребят с температурой выше 37,1 градуса отстраняют от занятий. Также работники школ обращают внимание на другие признаки инфекционного заболевания – насморк, кашель и чихание.
В образовательных учреждениях регулярно производится тщательная санитарная обработка. Учебные заведения оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха, антисептиками и индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве.
Также на карантин закрыли группы детского сада №8 в Аниве – «Смешарики» и «Ягодки». В дошкольном учреждении проведут тщательную санитарную обработку помещений групп и мест общего пользования. Решение об открытии групп будет принято после проверки результатов дезинфекции контролирующими органами.
Напомним, ранее на дистанционный формат обучения перевели 6 классов сахалинских школ. Кроме того, на карантин закрылся детский сад №46 «Жемчужина» в Южно-Сахалинске.
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