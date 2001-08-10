Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
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Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

До 23 сентября сквозного проезда не будет в районе жилого дома №20 по ул. Поповича

До 23 сентября сквозного проезда не будет в районе жилого дома №20 по ул. Поповича

Сквозной проезд в районе жилого дома №20 по ул. Поповича в Южно-Сахалинске закрыт для движения транспорта. Ограничения, связанные с работами по устройству инженерных сетей, продлятся до 23 сентября.

За указанный период подрядной организации также предстоит подключить жилой дом №18 по ул. Поповича, временно подключить жилой дом №20 по ул. Поповича и переподключить жилой дом №22 по ул. Поповича к инженерным сетям теплоснабжения в рамках строительства многоэтажного жилого дома в 8 микрорайоне.

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