До 23 сентября сквозного проезда не будет в районе жилого дома №20 по ул. Поповича

Сквозной проезд в районе жилого дома №20 по ул. Поповича в Южно-Сахалинске закрыт для движения транспорта. Ограничения, связанные с работами по устройству инженерных сетей, продлятся до 23 сентября.

За указанный период подрядной организации также предстоит подключить жилой дом №18 по ул. Поповича, временно подключить жилой дом №20 по ул. Поповича и переподключить жилой дом №22 по ул. Поповича к инженерным сетям теплоснабжения в рамках строительства многоэтажного жилого дома в 8 микрорайоне.