Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями. При этом рыбакам необходимо придерживаться суточной нормы добычи – 3 хвоста на человека. Кроме того, на островах расширили перечень мест бесплатного вылова лосося – с 44 до 54. Дополнительные участки открыли в Макаровском и Смирныховском районах. Ранее с соответствующими инициативами в федеральный центр обратился губернатор Валерий Лимаренко.
– Мы живем на островах, поэтому к любительской рыбалке относимся по–особенному. Безусловно, этот вид промысла должен становиться доступнее, поскольку для жителей – это отличный способ пополнить свои запасы к зиме и отдохнуть на природе. Хотелось бы отметить, что только в прошлом году в нашей области выдано более 7 тысяч путевок – было выловлено свыше 126 тонн тихоокеанского лосося, – подчеркнул глава региона.
Добывать горбушу сетями следует по правилам, утвержденным приказом Росрыболовства. Так, длина орудия лова не должна превышать 30, а высота 3 метров. Шаг ячеи – не менее 45 миллиметров.
– Один человек может использовать одну сеть, установленную на удалении от берега не более 30 метров. Причем расстояние между орудиями лова на участке не должно быть меньше 100 метров. Допускаются только пронумерованные и зарегистрированные в установленном порядке ставные сети, – рассказал руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.
Отметим, познакомиться с полным текстом изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, а также узнать месторасположение новых участков бесплатного лова горбуши можно по следующей ссылке. Нововведения вступят в силу с 21 сентября.
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