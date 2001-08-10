Жителям Сахалинской области при возвращении в регион больше не нужно предъявлять справки об отсутствии коронавируса

Для сахалинцев и курильчан, которые возвращаются из отпуска или командировок, отменили рекомендацию о прохождении тестирования на COVID-19. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор Валерий Лимаренко.

С июня действовал следующий механизм: жители региона в аэропорту и на паромной переправе предоставляли справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Теперь сахалинцы и курильчане сразу могут ехать дальше – без сдачи анализов и нахождения в изоляции.

– Ситуация по заболеваемости в Сахалинской области находится под контролем. Две трети пациентов уже выписаны. Ежедневный прирост заболевших снижается, смертельных случаев нет, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук. – Среди сахалинцев и курильчан, которые возвращались из отпусков, не фиксировалось большого числа заболевших. Поэтому решено было отменить дополнительные медицинские процедуры для жителей области.

Отметим, что пассажирам без сахалинской регистрации при въезде в островную область по-прежнему необходимо предъявлять цифровой пропуск и справку. Срок ее действия – 3 дня с даты получения. В исключительных случаях (например, при сложном маршруте) допускается срок действия справки до 5 дней.

Оставить заявку на оформление цифрового пропуска можно на сайте: dp.sakhalin.gov.ru. Работают горячие линии: 1-300 (добавочный 7) и 8 (800) 300-65-03 (добавочный 7).