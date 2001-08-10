Сахалинцы совершили первую экскурсионную поездку на «Орлане»

Первая экскурсионная поездка на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан» состоялась по маршруту Невельск-Холмск. Пассажирами стали 129 сахалинцев – победители городских викторин, конкурсов, спортсмены, волонтеры, юные художники, представители советов ветеранов. Мероприятие организовало некоммерческое партнерство «Бригантина» при поддержке регионального агентства по туризму и пассажирской компании «Сахалин».

Для жителей Невельска эта поездка – знаменательное событие. Много лет по железнодорожной линии ходили только грузовые поезда. Преодолевая черту города, «Орлан» ловил восторженные взгляды людей, которые фотографировали и снимали рельсобус на телефон.

– Это первый за долгое время пассажирский поезд, который прошел по новой перещитой на общероссийский стандарт колее. У нас появилась идея организовать пробный экскурсионный рейс, чтобы люди прокатились, посмотрели на природные красоты. Ведь это один из самых красивых железнодорожных маршрутов на острове, – рассказала директор некоммерческого партнерства «Бригантина» Ольга Егурнова.

Поездка на рельсобусе до Холмска продлилась 100 минут. На скорости примерно 25 км/час «Орлан» преодолел около 50 километров. На протяжении всего маршрута пассажиры наслаждались красивыми видами моря и сопок, слушали музыку и стихи местных поэтов, посвящённые данному событию.

– Мне эта поездка напоминает годы юности. Даже сердце замирает от воспоминаний. Это очень здорово. Надеемся, что поезд начнет ходить постоянно. Это гораздо удобнее, чем ездить на автобусе или машине по грунтовке. Хочется сказать большое спасибо за такую возможность, – поделилась впечатлениями жительница Невельска и местная поэтесса Клавдия Винокурова

Все пассажиры получили сертификаты, как первые участники экскурсионной поездки. Одним из итогов жд-путешествия станет выставка юных художников, которые посвятят ему свои картины.

Стоит отметить, что рельсобусы «Орлан» полностью подходят для экскурсионных (пассажирских) поездок: комфортабельные вагоны, включающие места для инвалидов, оснащенные санузлами, кондиционерами, системой видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией. Состав, на котором передвигались участники экскурсии, сейчас задействован на маршрутах Холмск-Чехов и Холмск-Томари. До конца года в регион поступят еще три таких рельсобуса. Сегодня в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства прорабатывается вопрос о передаче одного состава для постоянной работы на линии Холмск-Невельск. Предварительно, запустить пассажирское сообщение планируется в начале 2021 года.