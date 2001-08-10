Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
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Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Обратиться к прокурору со своими вопросами могут жители Южно-Курильского района

Обратиться к прокурору со своими вопросами могут жители Южно-Курильского района

Прокурор Сахалинской области Шайбеков В.Р.  проведет личный прием граждан в Южно-Курильском районе.
Прием граждан состоится 16 сентября с 16:00 часов до 18:00 часов по месту нахождения прокуратуры Южно-Курильского района (пгт. Южно-Курильск, ул. Строителей 2).
Предварительная запись осуществляется по месту нахождения прокуратуры района и по телефонам: 8 42455 21340; 8 42455 21219, а также по адресу электронной почты: juzno-kur@65.mailop.ru/
При предварительном обращении для записи на прием необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, средства защиты органов дыхания, письменное обращение со сведениями о допущенных нарушениях закона, прав и свобод, подтверждающие доводы копии документов.

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