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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Материнский капитал вырастет в России в 2021 году
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют, исходя из прогнозного уровня инфляции на 3,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтруда РФ.
"Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей", - сообщили в ведомстве.
Проект бюджета подготовлен Пенсионным фондом на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.
По расчетам Минтруда, в следующем году маткапитал смогут получить 1,2 млн семей. На эти цели запланировали 443,3 млрд рублей.
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Новости общества Сахалина и Курил
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