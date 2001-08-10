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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска снова останется без света
Часть Южно-Сахалинска и пригорода 16 сентября останется без света.
Как сообщают в ФРС ПАО "Сахалинэнерго", причина ограничений - плановые работы на сетях и подстанциях.
С 09:00 до 18:00 свет не будет в домах № 70, 72, 72/5, 72/6, 72/47 по улице Украинской.
С 09:30 до 16:30 отключат электричество в доме №172 по проспекту Мира, в домах № 1, 3, 3-б, 5, 5-а, 7, 9, 11, 11-а, 13 на бульваре Анкудинова, домах № 12, 12а, 14, 14а, б, 16, 18, 18а, 20а по улице Горького и домах № 14, 18, 18а, б, 20, 20а по улице Поповича.
09:00 до 19:00 ограничат электроснабжение в садовых обществах и товариществах "Гвоздичка", "Картонажник", "Оптовик", "Росинка", "Рябинка-2"».
С 08:30 до 16:30 в Новоалександровске на улице 30 лет Победы останутся без света дома № 1, 3а, б, в, 5, 5а, б, в, 7а, б, 10, 10-а, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17б, 18, 20 и дом №12 по переулку Железнодорожному.
Жителей города просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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