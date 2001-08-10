В Сахалинской области снизились показатели смертности
Показатели смертности снизились в Сахалинской области. В этом году врачам удалось спасти больше на 387 человек от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пневмонии, чем за аналогичный период 2019-го. Такие цифры сегодня озвучил губернатор Валерий Лимаренко в своем отчете.
Как сообщают в правительстве Сахалинской области, снижение показателей смертности стало результатом медицинской реформы, запущенной в прошлом году. На островах уменьшили дефицит специалистов, сократили очереди в медицинские учреждения и время ожидания приема.
– Для статистики спасенные жизни – это цифры. Для семьи – родные и близкие люди, которые остались живы. Это бесценно, – сказал Валерий Лимаренко.
Две трети поликлиник в области названы доступными. Такую оценку им дали сами пациенты и "серебряные волонтеры".
Возродилась санитарная авиация, работают 40 передвижных комплексов. Открылись современные фельдшерско-акушерские пункты: в селе Колхозном Невельского района, Песчанском – Анивского, Совхозном – Холмского, а также в поселке Весточка городского округа Южно-Сахалинск. Строятся амбулатории в Ильинском Томаринского района и Чапланово – Холмского, а также ФАП в Советском – Долинского.
С начала года провели свыше 2700 телемедицинских консультаций врачами областных и федеральных клиник. С помощью цифровых технологий компенсируется нехватка узких специалистов.
Островные медицинские учреждения оснастили современным оборудованием и начали оказывать высокотехнологичную помощь. К примеру, в Тымовской ЦРБ в плановом порядке теперь проводят сложнейшие операции на сердце с помощью нового ангиографа. Для этого тымовские хирурги прошли обучение в Москве.
– Аппарат необходим был жителям севера Сахалина. Наше сосудистое отделение обслуживает пациентов не только из Тымовского района, но и Александровск-Сахалинского, Ногликского. Мы уже провели пять экстренных операций и 11 – плановых. Раньше пациентам приходилось ждать очереди на операцию в Южно-Сахалинске. Экстренных больных отправляли в областной центр на вертолете – на это уходило драгоценное время, – рассказал заведующий хирургическим отделением Тымовской ЦРБ Александр Темников.
С начала пандемии коронавируса на островах провелм свыше 270 тысяч тестов на это заболевание, 34 тысячи КТ легких.
– В островной медицине, конечно, еще остаются проблемы. Требуется больше узких специалистов. Необходимо повышать квалификацию врачей, увеличивать количество высокотехнологичных операций, – отметил глава региона.
Стоит задача – до конца года внедрить новые сложные операции на суставах, лор-органах, глазах, проводить лечение онкологических заболеваний линейным ускорителем.
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