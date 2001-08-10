На Сахалине и Курилах за год добились качественных сдвигов в решении проблемы транспортной доступности
На Сахалине и Курилах за год добились качественных сдвигов в решении проблемы транспортной доступности. Сохранение «плоских» авиатарифов на московском направлении, окончание перешивки главного пути железной дороги на общероссийский стандарт и запуск самых современных в стране рельсобусов, продолжение строительства четырех грузопассажирских судов, решение о выделении федеральных средств на асфальтирование трассы Южно-Сахалинск – Оха. Это одни из ключевых итогов развития сферы транспорта Сахалинской области за последний год. Их озвучил Валерий Лимаренко во время своего отчета, посвященного годовым итогам работы в должности губернатора.
По словам главы региона, повышение транспортной доступности – принципиально важный вопрос для жителей Сахалина и Курил. Для его решения на островах применяют комплексный подход, уделяя внимание развитию авиации, морского транспорта и железной дороги, а также строительству и ремонту дорог. От этого напрямую зависит успешное развитие экономики и социальной сферы.
Год назад жители области поднимали проблему нехватки билетов в Москву по «плоским» тарифам на лето. Чтобы сахалинцы вернулись домой из отпусков, власти тогда организовали чартерные рейсы. Жителям северных районов и Курильских островов также было проблематично попасть в Южно-Сахалинск на лечение и за другими социальными услугами.
– Чтобы обеспечить надежную связь с материком, мы добились дополнительного рейса на Москву, увеличили количество межрегиональных маршрутов, сохранили «плоские» тарифы, – отметил Валерий Лимаренко. – Еще одно важное направление – мы начали восстанавливать сеть советских аэродромов. В планах на этот год – обустроить посадочные площадки в Александровске-Сахалинском и Зональном. В 2021 году они появятся в Смирных, Поронайске и Северо-Курильске.
– Раньше нас воздушный транспорт очень выручал. Надеюсь, что скоро александровцы снова смогут летать, – сказала представитель общественного совета при администрации Александровск-Сахалинского района Наталья Морозова. – У нас много труднодоступных сел, где живут в основном пожилые люди. На самолете они смогут быстро добраться, к примеру, за качественной медицинской помощью.
Перешивка железнодорожной колеи позволила запустить по Сахалину «Орланов» – это новейшие для страны рельсовые автобусы РА-3. Сейчас их три, еще столько же придут в область в этом году.
– Я каждый день езжу на работу в Южно-Сахалинск. В рельсобусе просторно, комфортно, летом работают кондиционеры, зимой – вагоны обогреваются. Раньше ездила на обычном автобусе и не знала, что есть такое счастье. Мало того, что это гораздо комфортнее, так еще в два раза дешевле, чем на автобусе. К тому же, я точно знаю, что никакие пробки не помешают поезду прийти на станцию вовремя, – поделилась жительница Корсаковского района Екатерина Стукова.
В сфере морского транспорта продолжается строительство четырех грузопассажирских судов. Уже в следующем году на курильское направление должны выйти два новых теплохода, которые смогут перевозить втрое больше пассажиров. А на переправе Ванино-Холмск в 2022 году начнут работать новые паромы, что позволит увеличить грузо- и пассажирооборот в четыре раза. Все виды транспорта будут объединены в единую транспортную схему.
Валерий Лимаренко обратил внимание и на дорожный вопрос. Областным властям удалось добиться передачи в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск-Оха. На ее асфальтирование из бюджета страны будет выделено более 24 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Свыше 1 миллиарда рублей ежегодно начнут направляться на содержание трассы по более высокому стандарту.
Средства региональной казны, которые раньше тратили на северную трассу, направят на строительство, ремонт и содержание дорог в населенных пунктах. Отметим, что с этого года начали уделять особое внимание содержанию дорог местного значения по повышенным стандартам.
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