Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2020
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15:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Аниве на карантин закрыли две группы в детском саду № 8

В Аниве на карантин закрыли две группы в детском саду № 8. В дошкольном учреждении выявили работников с коронавирусной инфекцией. Учреждение возобновит работу в полном объеме только после выполнения предписания регионального управления Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительста Сахалинской области.

В саду введено ежедневное медицинское наблюдение за всеми сотрудниками и воспитанниками на срок не менее двух недель. Всех контактных детей и работников протестируют на наличие инфекции и отправят на компьютерную томографию легких.  

Возобновит работу детский сад после полной санобработки помещений всех групп, пищеблока, мест общего пользования и проверки их результатов контролирующими органами.

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