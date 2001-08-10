В Аниве на карантин закрыли две группы в детском саду № 8. В дошкольном учреждении выявили работников с коронавирусной инфекцией. Учреждение возобновит работу в полном объеме только после выполнения предписания регионального управления Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительста Сахалинской области.

В саду введено ежедневное медицинское наблюдение за всеми сотрудниками и воспитанниками на срок не менее двух недель. Всех контактных детей и работников протестируют на наличие инфекции и отправят на компьютерную томографию легких.

Возобновит работу детский сад после полной санобработки помещений всех групп, пищеблока, мест общего пользования и проверки их результатов контролирующими органами.