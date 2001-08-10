В Южно-Сахалинске завершили ремонт улицы Рождественской
Специалисты завода строительных материалов имени Федотова полностью отремонтировали улицу Рождественскую на участке от Дзержинского до проспекта Мира. На участке обустроили тротуары, велодорожки, поставили дорожные знаки и высадили растения, сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Напомним, в прошлом году дорожные работы сорвал недобросовестный подрядчик. Восстановить благоустройство поручили заводу строительных материалов имени Федотова.
Обустройство нижнего участка улицы завершили этим летом. Процент выполненных работ предыдущим подрядчиком на верхнем участке Рождественской был крайне низок, поэтому ремонт делали практически с нуля.
Сейчас дорогу полностью открыли для движения. Работы завершили в рекордный срок - за 21 день.
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