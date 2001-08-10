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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинские онкологи бесплатно и без записи примут пациентов
День открытых дверей пройдет в Сахалинском областном онкологическом диспансере. Там 19 сентября с 9:00 до 15:00 врачи медицинского учреждения проведут прием по всем основным профилям работы. Приглашаются все желающие, старше 18 лет, не состоящие на учете у врача-онколога.
Как сообщают в региональном Минздраве, цель мероприятия – раннее выявление онкоазаболеваний. Если будут медицинские показания, если специалисты обнаружат или заподозрят патологический процесс, то пациенту дадут направление на диагностическое исследование.
При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС. По всем вопросам обращаться по телефону 89147558306.
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Новости общества Сахалина и Курил
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