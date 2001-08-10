Южносахалинцы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»

Евгений и Светлана Чайченко из Южно-Сахалинска стали победителями Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья". Во Всероссийском конкурсе, организованном Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие шесть островных пар, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Семейному союзу Евгения и Светланы Чайченко девять лет. Молодые родители воспитывают дочь и двух сыновей. Мама работает библиотекарем в детской музыкальной школе, папа - пожарным. Собственным примером стараются приобщить детей к здоровому образу жизни. Глава семьи занимается гиревым спортом, победитель и постоянный призер спартакиад. Все свободное время многодетная семья проводит вместе, дружно и весело отмечают семейные праздники.

- Каждый раз, участвуя в таких конкурсах, мы убеждаемся, что у нас в области много крепких и дружных семей, достойных признания и восхищения. И это уже закономерность, что в этом году Сахалин вновь в числе победителей, - отметила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова,

Всего во Всероссийском конкурсе приняли участие 342 семьи из 83 регионов страны. Лидеров определяли в номинациях "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья - хранитель традиций". Победителями признали 89 семей, им вручат дипломы и памятные подарки. Также все конкурсанты получат Национальную книгу-летопись "Семья года. Россия. 2020" и свидетельства об участии во Всероссийском конкурсе.