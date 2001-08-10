В Сахалинской области в этом году переводят на газ 900 жилых домов
В Сахалинской области в этом году переводят на газ 900 жилых домов. Это на 170 больше, чем годом ранее. Реализация программы газификации в островном регионе идёт в полном соответствии с графиком. Об этом губернатор Валерий Лимаренко сообщил в своем отчёте о проделанной работе за год.
- С начала года мы перевели на газ более 230 домов. Остальные подключим к голубому топливу в течение следующих месяцев, - отметил глава региона. - Эффект от газификации двойной. Это и улучшение экологии, и снижение стоимости коммунальных услуг. Ежемесячная экономия для среднестатистической островной семьи от использования голубого топлива - 4 тысячи рублей.
Как отметили в региональном правитнльстве, важное направление этой работы - запуск Тымовской газораспределительной станции, который произойдет в течение ближайших месяцев. Объект позволит жителям всех населенных пунктов муниципалитета получить в свои дома голубое топливо.
- Для нашего района это очень значимое событие. У нас все котельные - угольные. От них, конечно, идут выбросы. Особенно это видно зимой - на снегу образуется черный слой сажи. Благодаря запуску газораспределительной станции мы уже в этом году переведем на экологически чистое топливо сразу пять котельных, что благоприятно повлияет на экологию. В перспективе - газификация частных домов. Это решит проблему заготовки дров и угля, а также позволит людям сэкономить семейный бюджет, - прокомментировал председатель собрания Тымовского городского округа Сергей Емельянов.
А в ноябре на сжиженном газе начнет работать бывшая мазутная котельная в Невельске. Жители города уже этой зимой почувствуют улучшение экологической обстановки.
Активно работы по прокладке газопровода идут в Корсакове - трубы подводят ко дворам частного сектора.
- У людей очень позитивное настроение. Газ - гораздо удобнее. Можно поставить оборудование отопительное - включить осенью, а выключить весной. Кроме того, у нас присутствует проблема вывоза угольного шлака из частного сектора. Естественно, из-за твердого топлива - пыль и грязь. Поэтому газ нам очень нужен, - отметил депутат корсаковского собрания Дмитрий Вдовин.
Напомним, газификацию островного региона совместно ведут сахалинское правительство и компания "Газпром". Стоит задача газифицировать всю Сахалинскую область в течение пяти лет. СПГ будет использоваться там, куда трубу провести невозможно.
Также в островном регионе развивается система поставок газомоторного топлива. В этом году в южной части областного центра откроется еще одна стационарная заправка. Осенью купят передвижные станции для Невельска, Поронайска и Тымовского. Бизнес также планирует открыть шесть передвижных заправочных комплексов. В следующем году стационарная заправка появится в Анивском районе. В перспективе сеть охватит все крупные населенные пункты области.
Кроме того, жителям области предоставляется возможность переоборудовать автомобиль под использование газомоторного топлива бесплатно - уже выдали около тысячи специальных сертификатов.
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