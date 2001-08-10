«Ночь китов» в третий раз соберёт сахалинцев

«Ночь китов» стартует в городском парке Южно-Сахалинска (в районе теннисных кортов) 19 сентября. Начало в 17 часов. Это просветительское мероприятие для семей с детьми старше 6 лет и любителей природы всех возрастов. Это подарок всем сахалинцам к природоохранному празднику Всемирный день морей. Праздник «Ночь китов» проводится при поддержке международного консорциума «Сахалин-1» и городского парка Южно-Сахалинска. Весь мир в этот день проводит мероприятия, привлекающие внимание людей к характерным для их региона проблемам и призывающие объединиться для их решения.

В этом году будет работать несколько станций о том, как правильно наблюдать за морскими млекопитающими, не вызывая их беспокойства, и как вести себя при встречах с тюленями. Эти темы очень актуальны – люди часто обращаются по горячей линии «Друзей океана» с вопросами по этим ситуациям.

Организаторы «Ночи китов» хотят обратить особое внимание на использование одноразового пластика — призвать сахалинцев сократить количество пластикового мусора в своей жизни. Клуб «Бумеранг» и его партнёры стремятся к использованию только многоразовой посуды на своих мероприятиях. На чайной станции возможно будет получить угощение только в многоразовую кружку или термос.

На протяжении трех часов посетители смогут окунуться в мир морских млекопитающих, обитающих в Сахалинской области. Организаторы и партнёры готовят для детей и взрослых участников разнообразные тематические станции. В этом году среди организаторов станций, кроме бумеранговцев, волонтёры группы помощи морским животным «Друзья океана», педагоги центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска. На литературных станциях интерактивные громкие чтения исполнят специалисты АНО «Центр чтения».

Участники «Ночи китов» узнают о морских млекопитающих с разных сторон, о влиянии человека на океан. Будут работать познавательные, игровые и творческие станции для детей разного возраста и их семей. Все станции будут работать под единым девизом: «Давайте дружить с океаном вместе».