Более 15 тысяч сахалинцев в этом году получили доступ к качественной питьевой воде

В Поронайске запустили станцию по очистке воды, которую местные жители ждали 6 лет. Кроме того, в Холмском районе введен магистральный водопровод на реке Малка. До конца года там завершат строительство очистных сооружений. Это позволит обеспечить муниципалитет чистой водой. Такую информацию озвучил губернатор Валерий Лимаренко в своем годовом отчете, особое внимание в котором было уделено вопросам создания комфортной среды для жизни.

– Проблемы с водой требуют длительной работы. В Сахалинской области необходимо заменить более половины всех инженерных сетей. Поэтому сегодня при проектировании строительства жилых районов и капитальном ремонте в Южно-Сахалинске сразу закладываем замену коммунальных сетей, – рассказал Валерий Лимаренко.

Он добавил, что в следующем году чистой водой обеспечат села Парусное Томаринского района и Воскресенское Анивского района. А в 2021 году чистая вода должна прийти в Александровск–Сахалинский.

– В следующем году, когда у нас заработают очистные сооружения, получим новое качество воды. И это очень значимое достижение, – подчеркнул председатель собрания Александровск–Сахалинского района Олег Салангин. – Еще несколько лет назад у нас в городе была сеансовая подача воды. В прошлом году мы от нее ушли – обновили большую часть инженерных сетей. Однако качество воды особенно в период сильных дождей оставляет желать лучшего. Отрадно, что вскоре ситуация коренным образом изменится.

Решено также сделать чище питьевую воду в селе Горнозаводск Невельского района. Проект реконструкции водозабора уже прошел государственную экспертизу. До конца года завершатся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Чистая вода в населенном пункте появится в 2022 году. Будет решаться и проблема с обеспечением водой жителей Охинского района.

Еще одно важное направление в работе по повышению качества жизни островитян – ликвидация несанкционированных свалок. За последние месяцы проделаны мощные шаги в этом направлении – вывезено более 2 тысяч незаконных залежей отходов. Для их обнаружения применили беспилотную авиацию.

– Конечно, проведена огромная работа. Однако хотелось, чтобы и наши земляки более бережно относились к природе, – подчеркнула член Союза Журналистов России Татьяна Вышковская. – Отмечу также решение, которое сегодня принято по проекту раздельного мусора, оно замечательное. Это хорошо, в правильном направлении.

Чтобы не допустить образования новых свалок, в регионе доработали правила по обращению с твердыми коммунальными отходами – создали понятные условия для утилизации мусора. Кроме того, запустили сервис – грузовое эко-такси. Новая услуга позволит островитянам легально вывезти строительный мусор.

Отметим, в сентябре на островах должны завершить ремонт всех контейнерных площадок и заменить контейнеры для всех многоквартирных домов.

В ближайший год в регионе приступят к внедрению технологии сортировки мусора и дальнейшей его утилизации. В Южно-Сахалинске планируется ввести в эксплуатацию современный полигон.