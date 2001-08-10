Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2020
Сегодня 20:52
75,19|89,36|40,11
Более 15 тысяч сахалинцев в этом году получили доступ к качественной питьевой воде
15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Третий класс в школе № 5 Южно-Сахалинска ушел на дистанционное обучение

Третий класс в школе № 5 Южно-Сахалинска ушел на дистанционное обучение

Третий класс в школе № 5 Южно-Сахалинска ушел на дистанционное обучение. У одного из учеников диагностировали коронавирусную инфекцию. Чтобы не допустить распространения заболевания, по распоряжению Роспотребнадзора 3Б с 16 сентября учится удаленно.

Такой режим продлится до получения отрицательного результата анализа и не менее 14 дней с даты контакта с заболевшим. В школе № 5 проведут дополнительную дезинфекцию с использованием специальных средств. Все ученики и учителя, которые общались с пациентом, сдадут тесты на COVID-19.

Отметим, каждый день для учеников начинается с термометрии. Ребят с температурой выше 37,1 градуса отстраняют от занятий. В сахалинских школах регулярно проводится тщательная санитарная обработка. Образовательные учреждения оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха, антисептиками и индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?