Всероссийский день бега «Кросс нации» в Поронайске. Спустя год масштабный праздник вновь объединит любителей активного образа жизни по всей Сахалинской области. Бегут все – мальчишки и девчонки, папы и мамы, бабушки и дедушки.

Открытие мероприятия пройдет 19 сентября в 10:00 на городской площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова, после чего начнется забег по улицам г. Поронайска: Молодежной – Сахалинской – Победы – Октябрьской.

К участию в пробеге допускаются жители Сахалинской области при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и имеющие справку о допуске врача на участие в соревнованиях на следующих дистанциях и возрастных группах:

1000 м - девочки/мальчики, 2010 г.р. и младше;

2000 м – девушки/юноши, 2000 г.р. и младше;

2000 м – женщины/мужчины, 1999 г.р. и старше;

6000 м – девушки, 2000 г.р. и младше;

8000 м – юноши, 2000 г.р. и младше/женщины, 1999 г.р. и старше;

12 000 – мужчины, 1999 г.р. и старше;

1000 м – люди с ограниченными возможностями мужчины и женщины.