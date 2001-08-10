В Сахалинской области выросло производство мяса, молока и яиц

С января по август островные предприятия выпустили больше на 2 тысячи тонн мяса, 4,5 тысячи тонн молока и почти на 2 миллиона штук куриных яиц, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года на островах уже произвели 10,5 тысяч тонн мяса. Прирост производства получен на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в свиноводстве и птицеводстве: АО «Мерси Агро-Сахалин», АО «Птицефабрика Островная».

Производство молока составило 31,6 тысячи тонн. Высокие показатели у ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «Совхоз Корсаковский», АО «Совхоз Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский». От коров на лучших сахалинских предприятиях сегодня получают около 20 килограммов молока в сутки. Это второй результат на Дальнем Востоке.

На фоне роста производства и качества молока на сахалинском рынке появились новые виды продукции – твердые и полутвердые сыры, сыры с плесенью. Фермер Алексей Кудрявцев развернул в Долинском районе производство моцареллы, буратты, рикотты. Фермерская продукция реализуется на городских ярмарках в Южно-Сахалинске и Долинске.

За 8 месяцев этого года в регионе произвели 92 миллиона штук куриных яиц – это на 1,9 миллиона больше, чем в прошлом году.

– Растущие показатели валового производства позволяют сахалинским перерабатывающим предприятиям обновлять и расширять ассортимент продукции. В свою очередь, у островитян появилась возможность покупать свежие мясные полуфабрикаты, молочную продукцию и новые виды сыров по ценам производителя, – рассказал начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Илья Юрьев.

Стоит отметить и стабильные цены на мясо местного производства. Стоимость одного килограмма свинины на кости сегодня в среднем составляет 275,8 рубля. Пять лет назад мясо стоило 456 рублей. Сейчас у сахалинцев есть возможность покупать свинину в виде фермерского разруба по 249 рублей за килограмм.

– Мне нравится запекать в духовке сочную свиную рульку. Беру только в наших магазинах, охлажденную. Перемороженная с материка – дорогая и не такая вкусная, – поделился житель Долинска Владимир Рычков.

Сегодня в островном регионе во всех категориях хозяйств содержится более 27 тысяч голов крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, а также более 50 тысяч голов свиней и около 900 тысяч голов птицы. Самообеспеченность региона мясом местного производства по сравнению с прошлым годом выросла с 19,8% до 22,5%, молоком – выросла на 5,4% и составила 59,3%. Яйцом островной регион обеспечен на 94,7%.