Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2020
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В Южно-Сахалинске пройдет ярмарка выходного дня
14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Все сахалинские поезда дальнего следования отменят в понедельник, 21 сентября

Все сахалинские поезда дальнего следования отменят в понедельник, 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, на Сахалине отменят все пассажирские поезда дальнего следования, сообщает АО "Пассажирская компания "Сахалин".

Временно остановят поезда №№ 603-604 и фирменные поезда №№ 3-4 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики и Ноглики - Южно-Сахалинск.

В этот день рабочие будут ремонтировать перегон Макаров - Туманово.

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