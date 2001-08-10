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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Все сахалинские поезда дальнего следования отменят в понедельник, 21 сентября
В понедельник, 21 сентября, на Сахалине отменят все пассажирские поезда дальнего следования, сообщает АО "Пассажирская компания "Сахалин".
Временно остановят поезда №№ 603-604 и фирменные поезда №№ 3-4 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики и Ноглики - Южно-Сахалинск.
В этот день рабочие будут ремонтировать перегон Макаров - Туманово.
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