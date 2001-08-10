Сахалинцы будут обучаться робототехнике по международной программе
Островной регион присоединится к образовательной программе «FIRST®️ LEGO®», которая действует в 110 странах и насчитывает почти полмиллиона участников. Проект направлен на развитие и поощрение интереса к предметам естественнонаучного цикла и технологиям у детей и подростков.
Возможность вести обучение по этой программе получил Сахалинский госуниверситет, который стал региональным ресурсным центром по направлению «FIRST Lego League». Там смогут получать знания ребята в возрасте от 4 до 18 лет, увлеченные робототехникой, естественными науками, технологиями, инженерным искусством и математикой.
– Эти дисциплины объединили и назвали STEAM-компетенции. Как раз их и будут развивать дети и подростки в этом центре. Нам важно создать систему подготовки инженерных кадров, начиная с детского сада. Поэтому самыми юными участниками проекта станут дети от 4 лет, – рассказал руководитель команды «ИТ-индустрия и новации» молодежного правительства Сахалинской области Андрей Зонов.
Создание ресурсного центра «FIRST Lego League» в Сахалинской области является одним из этапов проекта ИТ-технологий и новаций, который реализует молодежное правительство области. Партнерами выступили региональный ресурсный центр на базе СахГУ, министерство цифрового и технологического развития и министерство образования Сахалинской области.
– Это первый проект, который запускает молодежное правительство. Андрей Зонов презентовал его, когда подавал заявку, чтобы стать частью нашей команды. Мы его поддержали и планируем развивать сферу IT-технологий на Сахалине комплексно, – отметил председатель молодежного правительства Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
– Проект охватит не только детей, но и взрослых, – добавил заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Аленьков. – Например, 18 сентября состоится образовательный семинар. Мы соберем учителей, директоров школ, педагогов дополнительного образования и покажем им новейшие разработки в сфере IT. Это различные цифровые лаборатории, роботы, системы виртуальной реальности, которые они смогут использовать при обучении детей.
В Сахалинской области планируют проводить региональные, федеральные и международные соревнования по робототехнике в рамках программы «FIRST». Их участникам будет необходимо справляться с решением разных задач при помощи созданного робота. Также дети будут разрабатывать исследовательские проекты, связанные с экологией, энергосбережением и другими направлениями.
Уже сейчас открыт прием заявок от команд Сахалинской области в 4-х программах:
- «Discover». Возраст участников: 4-6 лет (в команде 2-4 участника);
- «Explore». Возраст участников: 6-9 лет, (в команде 2-4 участника);
- «Challenge». Возраст участников: 10-16 лет, (в команде 2-8 участников);
- «Tech Challenge». Возраст участников: 12-18 лет, (в команде 2-15 участников).
Заявки принимают по адресу fll@sakhalin.it. В ней необходимо указать наименование организации, учреждения, категорию соревнований, количество команд, планируемых к участию, ФИО и контакты ответственных лиц.
Начиная с октября 2020 года стартуют отборочные чемпионаты в детских садах и школах, а в начале 2021-го состоятся региональные соревнования. Их победители получат возможность отправиться на национальный чемпионат, который пройдет в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде.
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