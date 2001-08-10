В Южно-Сахалинске пройдет ярмарка выходного дня

Жителей и гостей областной столицы приглашают на традиционную ярмарку выходного дня, которая пройдет 19 сентября на площадке возле «Дома торговли» (проспект Мира, 106а).

Горожане смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводов-огородников по ценам производителей.

В ассортименте будут представлены: рыбная, мясная, молочная продукция, колбасные, мучные, кондитерские изделия, охлажденное мясо кур, яйцо, а также мед.

В целях профилактики распространения вирусных инфекций при нахождении на ярмарке рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, важно соблюдать социальную дистанцию и использовать санитайзеры для обработки рук.

Напомним, муниципальная ярмарочная площадка у Дома торговли функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.