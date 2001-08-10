Кэшбэк за туры по России хотят поднять до 50 тысяч рублей

Максимальный размер возврата кэшбэка для внутренних туристов увеличат с нынешних 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кэшбэк составит 20% стоимости одной туристской услуги, но не более 50 тысяч рублей, деньги будут перечисляться на "банковскую карту национального платежного инструмента", говорится в проекте постановления правительства РФ.

Кроме того, он предусматривает снятие ограничения по минимальной стоимости туруслуги. Она ранее составляла 25 тысяч рублей. В программу включат санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность и организацию отдыха детей.

Проектом также предлагается закрепить право Ростуризма по установлению срока исполнения туристической услуги (начало и окончание), что "позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса".