Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2020
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16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Кэшбэк за туры по России хотят поднять до 50 тысяч рублей

Кэшбэк за туры по России хотят поднять до 50 тысяч рублей

Максимальный размер возврата кэшбэка для внутренних туристов увеличат с нынешних 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кэшбэк составит 20% стоимости одной туристской услуги, но не более 50 тысяч рублей, деньги будут перечисляться на "банковскую карту национального платежного инструмента", говорится в проекте постановления правительства РФ.

Кроме того, он предусматривает снятие ограничения по минимальной стоимости туруслуги. Она ранее составляла 25 тысяч рублей. В программу включат санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность и организацию отдыха детей.

Проектом также предлагается закрепить право Ростуризма по установлению срока исполнения туристической услуги (начало и окончание), что "позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса".

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