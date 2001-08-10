Апарт-отель до конца года обеспечат подъездной дорогой

К новому объекту туристической инфраструктуры, расположенному на территории ТОР «Горный воздух», - Апарт-отелю начинается строительство дороги. Соответствующий контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен ОАУ «СТК «Горный воздух» в начале сентября 2020 года.

Напомним, на западном склоне горы Большевик в Южно-Сахалинске завершается строительство гостиничного комплекса, который будет включать 24 домика. Площадь апартаментов составляет от 40 до 120 кв. метров.

Строительство ведет резидент территории опережающего развития «Горный воздух» — компания «Сахалин Шале». Стоимость создания нового гостиничного комплекса оценивается в 604 млн. рублей. Участок площадью 9 000 кв. метров, где располагается комплекс, находится в непосредственной близости от горнолыжных трасс.

Для создания необходимой инфраструктуры ТОР «Горный воздух» к старту горнолыжного сезона планирует построить подъездную дорогу к новому объекту.

Как рассказал главный инженер ОАУ «СТК «Горный воздух» Александр Кокшаров, дорога будет двухполосной с шириной проезжей части 6 метров. Ширина пешеходной части тротуаров составит 1,5 метра с обеих сторон дороги. Подрядчику также необходимо будет выполнить мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, так как система пешеходного движения решена с учетом беспрепятственного и удобного движения маломобильных групп населения. Сходы к пешеходному переходу будут оборудованы тактильной плиткой.

- Чтобы работы выполнялись в соответствии с проектным решением, в срок и с применением качественных материалов, за ходом строительства дороги по заключенному ОАУ «СТК «Горный воздух» контракту будет осуществлен строительный контроль - отметил Александр Кокшаров.

Чтобы передвижение по этому участку дороги было безопасным и комфортным в любое время суток, установят элементы ограждения, наружное освещение, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Наружное освещение будет выполнено с применением современного автономного осветительного оборудования со специальной схемой работы.

Как сообщил заместитель директора ООО «Перевал», Тимофей Дьяков, в настоящее время ведутся мобилизационные и подготовительные работы. Размещены заказы на поставку изделий и материалов. Исполнение контракта идет в полном соответствии с графиком производства работ.

- Для нас строительство этой подъездной дороги - один из наиболее приоритетных проектов. Мы понимаем его важность как для гостиничного комплекса, так и для всего «Горного воздуха». Впечатления людей формируются не только в месте отдыха, но и на пути к нему, поэтому особое значение будет уделено не только благоустройству этой дороги, но и ее эргономичности, удобства для маломобильных групп. Надеемся, что посетители «Горного воздуха» будут с удовольствием по ней гулять и ездить, - рассказал Тимофей Дьяков.

Строительство дороги к новому апарт-отелю является одним из этапов обеспечения резидентов ТОР «Горный воздух» необходимой инфраструктурой.

Современные гостиницы в непосредственной близости от горнолыжных трасс необходимы для соответствия курорта «Горный воздух» мировым стандартам и комфортного времяпрепровождения отдыхающих.