Соревновательный хакатон по робототехнике пройдет на Сахалине

Соревновательный хакатон по робототехнике впервые пройдет в Южно-Сахалинске. Мероприятие объединит школьников из разных районов области. На протяжении двух дней они будут изучать основы робототехники и соревноваться.

Хакатон проходит при поддержке молодежного правительства Сахалинской области, в рамках форума «Образование — энергия будущего». Мероприятие объединит 11 команд, для которых подготовили насыщенную образовательную программу. В первый день ребята пройдут обучение по работе с роботами, основами программирования, а на второй день закрепят знания на практике.

- Хакатон – это очень эффективная мера для того, чтобы развивать навыки. Ребята сначала изучают теорию, потом сразу соревнуются. Обычно на Сахалине проводили просто состязания, а это новая форма. Ну и наша особенность еще в том, что участники будут обучаться на новом оборудовании от компании UBTECH, - рассказал руководитель команды «ИТ-индустрия и новации» молодежного правительства Сахалинской области Андрей Зонов.

В рамках мероприятия также устроят выставку, на которой всем желающим расскажут о деятельности сахалинских кванториумов и островного института развития образования.

Мероприятие пройдет 19 и 20 сентября в городском парке культуры и отдыха им.Гагарина. Участники расположатся на площадке картодрома. Начало программы запланировано на 10:00 ежедневно.