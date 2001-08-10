В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг нарушений правил благоустройства
В областной столице продолжается работа по контролю за соблюдением правил благоустройства в части требований к состоянию фасадов зданий, площадок для сбора мусора и зеленых зон.
Как рассказали в департаменте общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска, физические и юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать правила благоустройства территории городского округа. Особое внимание уделяется чистоте и исправности фасадов зданий, входных групп, витрин, заборов и ограждений, а также своевременной уборке и вывозу мусора, удалению сорной травы, борщевика.
Профильные специалисты ежедневно совершают инспекции, проводят разъяснительную работу с горожанами и вручают им специальные памятки, изготовленные в рамках совместного информационного проекта МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» и департамента общественной безопасности и контроля. В них указана вся необходимая информация о важности соблюдения правил благоустройства.
Собственники помещений, в свою очередь, обязаны отчитаться об устранении выявленных нарушений. Для удобства и оперативности сделать это можно с помощью электронного месснеджера, направив подтверждающие фото по контактному номеру, который также указан в памятках. Если нарушения не устраняются - составляются соответствующие материалы, которые направляются в административную комиссию для привлечения к административной ответственности.
- Каждый собственник обязан содержать свои объекты в надлежащем виде. Мы напоминаем об этом, беседуем. Реакция конечно бывает разная, но очень приятно, что большая часть владельцев реагируют позитивно, стараются сразу устранить нарушение. Сейчас работа ведется главным образом в границах центра города и примыкающих улиц. За последние две недели о необходимости привести в порядок фасады и прилегающую территорию проинформированы более 200 различных организаций, - отметила Алла Филюк, ведущий советник департамента общественной безопасности и контроля.
Как показывает мониторинг, большинство хозяйствующих субъектов не ждут напоминаний и сами инициативно включаются в эту работу - стремятся ежедневно поддерживать свои территории в чистоте и порядке.
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