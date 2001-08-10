Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Заявку на получение субсидии на возмещение затрат на лекарства можно подать в администрацию Южно-Курильска

Администрация МО «Южно-Курильский городской округ» извещает о начале приема заявок на участие в проведении конкурсного отбора на получение субсидии из бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» на возмещение части затрат связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами (социальная аптека) на территории МО «Южно-Курильский городской округ» (далее – Субсидия). Уполномоченным органом по предоставлению Субсидии является отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, площадь Ленина, 1 кабинет № 18. Телефон для консультаций: 8(42455)21222. Адрес электронной почты: yk.econom@adm.sakhalin.ru.

Срок приема заявок: с 21 сентября 2020 года по 16 октября 2020 года.

С порядком предоставления Субсидии и перечнем документов для участия в конкурсном отборе можно ознакомиться на официальном сайте отдела экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-Курильский городской округ» в подразделе «Социальные аптеки» раздела «Потребительский рынок».

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