Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2020
Сегодня 18:05
75,19|88,63|42,70
Андрей Исаев: Защита минимального дохода граждан от списания в счет долгов может начать действовать с 2021 года
13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Кунашира встретились с прокурором Сахалинской области

Жители Кунашира встретились с прокурором Сахалинской области

Накануне, 17 сентября, в ходе рабочей поездки прокурора Сахалинской области Вячеслава Шайбекова на остров Кунашир, состоялся прием граждан.

Жители острова озвучили проблемы, связанные с переселением из аварийного жилья, обеспечением нуждающихся жилыми помещениями, а также с ненадлежащим качеством работ по ремонту дорожного покрытия и жилого дома.

От отдельных заявителей прозвучали вопросы соблюдения трудовых прав при увольнении, а также нарушения порядка и срока рассмотрения обращения уполномоченным органом.
Рассмотрение поступивших заявлений будет находиться на личном контроле прокурора области до полного устранения нарушений и восстановления прав граждан.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?