За ликвидацию подпольных бандформирований с 1944 по 1951 годы ветераны получат выплаты
В октябре территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области начнут осуществлять единовременные выплаты тем, кто принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Прибалтики, Украины и Белоруссии с 1944 по 1951 годы.
Выплаты утверждены Указом Президента РФ № 544 от 02.09.2020г. «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Они носят беззаявительный характер и будут произведены в октябре 2020 года.
Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей будет произведена гражданам, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.
Эта выплата (75 тысяч рублей) не распространяется на тех, кому она уже была произведена по Указу Президента РФ от 07.02.2020 № 100.
При этом доплата в размере 25 тысяч рублей будет осуществлена гражданам, получившим ранее единовременную выплату в соответствии п.п. «б» п. 1 Указа Президента РФ от 07.02.2020 № 100 (труженики тыла).
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