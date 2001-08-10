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15:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Из-за "Кросса нации" перекроют часть дорог Южно-Сахалинска
Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске на время подготовки и проведения забега "Кросс нации — 2020".
По сообщению городской мэрии, с 17.00 18 сентября до 13.00 19 сентября будет запрещена парковка на ул. Горького с восточной и западной стороны на участке от пр. Победы (включая пл. Победы) до ул. Больничной.
С 6.00 до 13.00 19 сентября частично перекроют для проезда пл. Победы. Проезд будет открыт с севера на запад и в обратном направлении.
С 9.30 до 13.00 этого же дня будет закрыт участок ул. Горького от пр. Победы (включая пл. Победы) до ул. Больничной.
Общественный транспорт (маршруты № 2, 7, 28, 21, 34, 62, 103) в субботу будет объезжать закрытый участок ул. Горького по пр. Мира.
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