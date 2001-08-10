Прохладно и дождливо будет на следующей неделе на Сахалине
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
По данным регионального УГМС, сегодня утром крайний юг Сахалина оказался под влиянием активных атмосферных фронтов. Прогремели грозы, прошли ливневые дожди. К 8 утра в Южно-Сахалинске выпало 16 мм, в Невельске - 30 мм, а в Корсакове наблюдалась морось.
В выходные на острове сохранится поле пониженного давления с пасмурной погодой, похолодает. В субботу в северных и центральных районах будет дождливо, во второй половине дня осадки начнут прекращаться. Температура ночью 8°…13°, днём 11°…16°. В южных районах в субботу погода будет такой же, ночью 11°…16°, днём 16°…21°.
К воскресенью холодный воздух доберётся и до крайнего юга острова. Местами небольшой дождь, температура ночью 4°…9°, в долинах 0°…+5°, днём 11°…16°.
В Южно-Сахалинске в субботу ночью небольшой дождь, 11°…13°; днём без существенных осадков, 19°…21°. В воскресенье погода особо не поменяется, ночью 8°…10°, днём 14°…16°.
"С понедельника и до конца недели будет прохладно, кратковременные дожди возможны днем. В долинах центральных районов заморозки до 2°, да и на юге всё чаще температура в утренние часы будет опускаться до нулевой отметки", - отмечают в гидрометеослужбе.
Что касается Курил, на юге дожди начнут прекращаться в субботу днём, на севере гряды ожидается дождь, ночью сильный. Температура 11°…16°, днём на юге 16°…21°. В воскресенье на севере дождь, на юге местами слабый. Ночью передают 9°…14°, днём на юге 15°…20°.
В начале рабочей недели циклоны, смещающиеся по Тихому океану, принесут дожди. Затем антициклон с севера размоет дожди и понизит температуру воздуха.
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