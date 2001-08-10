Ведущий российский отохирург проводит мастер-классы для сахалинских коллег
Ведущий российский отохирург проводит мастер-классы для сахалинских коллег. Отоларингологи областной клинической больницы совершенствуют технику проведения слухосохраняющих операций. Применяют новые методики под руководством прибывшего на остров профессора, заведующего кафедрой оториноларингологии Российской Медицинской Академии последипломного образования Сергея Косякова.
– Технически областная больница оснащена всем необходимым, – отмечает главный врач медучреждения Владимир Розумейко. – И сейчас медикам необходим дополнительный опыт. Поэтому приглашать известных профессоров для обучения специалистов – наша задача №1. Такая практика помогает не только повышать профессиональный уровень врачей, но и оказывать высокотехнологичную помощь пациентам.
Для проведения операции были отобраны пациенты со сложными патологиями. Сегодня хирургическое вмешательство провели пациентке с затянувшимся воспалительным процессом в ухе. На операционном столе женщина оказалась не впервые – проведенное ранее лечение не дало результата. Доктор из Москвы, которому ассистировали сахалинские специалисты, устранил причину.
– Ушная хирургия – сама по себе очень сложная, – говорит профессор Сергей Косяков. – Как правило, оперировать приходится пациентов, которые годами живут с патологиями и не спешат показаться врачу. Со временем теряют слух, но предпочитают смириться с этим. А разрушительный процесс продолжается. Есть изменения, которые не могут исправить самые блестящие хирурги. Поэтому даже самая малая заложенность уха является основанием для визита к врачу. Воспалительные заболевания на границе с мозгом опасны для жизни.
В течение недели профессор из Москвы прооперирует 20 пациентов с тяжелыми патологиями слуха. Для получения высокотехнологичной медицинской помощи все они должны были отправиться в федеральные центры. Визит московского отохирурга позволит решить проблемы со здоровьем, не покидая пределов области.
Сахалинке Валентине Мартыновой слухосохраняющую операцию провели менее суток назад, но она уже чувствует себя хорошо. Женщине пришлось проводить восстановление барабанной перепонки, чтобы вернуть слух после перенесенного отита.
– Операцию я ждала полгода, – говорит она. – В марте сильно переболела и начала терять слух. Специалисты областной больницы предложили прооперироваться. Когда узнала, что приезжает профессор из Москвы, очень обрадовалась. Операция прошла хорошо. Доктор оказался очень внимательный. Уделил внимание каждому пациенту. Это большое счастье, что наших врачей обучает специалист такого уровня. Хочется сказать огромное спасибо, всему медицинскому персоналу оториноларингологического отделения.
Отметим, что областное учреждение будет встречать гостей из ведущих клиник России вплоть до конца года. Обучение пройдут специалисты по таким медицинским профилям, как акушерство и гинекология, офтальмология и общая хирургия.
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