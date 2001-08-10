На Сахалине открыли первый на Дальнем Востоке дата-центр
На Сахалине открыли первый на Дальнем Востоке дата-центр. «Ростелеком» ввел в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Южно-Сахалинске. Он обеспечит необходимыми вычислительными мощностями и системами хранения данных государственных заказчиков и бизнес Дальнего Востока.
– Открытие центра – большое событие. Мы сейчас проводим активную цифровизацию в регионе. Масштабная электронная база данных создается в медицинских учреждениях, огромный массив информации собирает система «Безопасный город». На базе Сахалинского госуниверситета планируем открывать научные центры. Одно из важнейших направлений – развитие Северного морского пути и восточной части арктической зоны, а также создание транспортного и логистического хаба в Корсаковском порту. Для всего этого объема требуется большое хранилище. ЦОД и будет обеспечивать все эти функции. Мы добивались, чтобы он был открыт именно на Сахалине, потому что претендуем на то, чтобы быть цифровым центром Дальнего Востока, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Основная задача ЦОД – обеспечение стабильной бесперебойной работы таких систем, как «Цифровой регион» и «Умный город», АПК «Безопасный город», хранение информации, а также предоставление защищённых каналов связи, по которым происходит обмен данными.
– Цифровая экономика основана на обороте данных — сборе, хранении и обработке больших массивов информации. Поэтому дата-центры становятся важнейшим жизнеобеспечивающим инструментом для работы как государства, так и бизнеса в современных условиях, – подчеркнул вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин. – Первый полноценный, промышленный ЦОД на Дальнем Востоке станет надежным партнером государственных и бизнес-заказчиков и не только из Сахалинской области. Сверхскоростные линии передачи данных с неоднократным резервированием позволят пользоваться его ресурсами и другим дальневосточным регионам.
Центр обработки данных связан с материком трехкратно зарезервированной магистральной высокоскоростной линией передачи данных. Такая инфраструктура обеспечит максимальную надежность при реализации высоконагруженных цифровых проектов Дальнего Востока. А самые современные системы бесперебойного электропитания и кондиционирования, защиты от пожара – обеспечат и максимальную безопасность.
– Я хочу особенно подчеркнуть, что правительство Сахалинской области и губернатор лично проявляют большие усилия для развития цифровых технологий в регионе и постоянно поднимают планку. Благодаря этому Сахалин за короткое время очень серьезно продвинулся во внедрении лучших технологических решений и современных цифровых платформ, – сказал в приветственном слове в режиме ВКС первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко.
В завершение торжественной церемонии глава региона и вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» нажали символическую кнопку, дав старт работе центра.
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