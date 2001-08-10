Надбавку до 8 тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет получат более 2800 малоимущих семей Сахалинской области

На Сахалине и Курилах надбавку к выплатам на детей от 3 до 7 лет получат более 2800 малоимущих семей. Островной регион стал первым в стране, где предоставляется такая мера поддержки. Размер выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи и будет составлять до 8 054,50 рублей на каждого ребенка. В региональном бюджете на доплату предусмотрели более 100 миллионов рублей.

– Вопросы, касающиеся семей с детьми, повышения их благосостояния – одни из приоритетных для регионального правительства. По поручению губернатора Валерия Лимаренко, министерство соцзащиты оценило уровень доходов семей, получающих выплату на детей от 3 до 7 лет. Установлено, что среднедушевой доход 2 834 семей, после получения выплаты, не достиг величины прожиточного минимума на душу населения. Поэтому было принято решение установить надбавку к данной выплате. Таким образом, сумма составит не менее 16 000 рублей, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

Доплата будет предоставляться с сентября этого года в беззаявительном порядке на основании имеющихся сведений.

Напомним, новая мера поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет введена распоряжением Президента РФ Владимира Путина. Льгота предоставляется гражданам РФ при условии, что ребенок также имеет российское гражданство, проживает совместно с заявителем, а среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Для справки:

Размер доплаты определяется как разница между величиной прожиточного минимума на душу населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты на детей от 3 до 7 лет (величина прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года – 14 844 рублей) и среднедушевым доходом семьи, с учетом данной выплаты, предоставляемых мер соцподдержки и иной государственной помощи. Например, общий доход семьи, состоящей из 4 человек (мама, папа, два ребенка 10 и 5 лет) составляет 55 000 рублей. Минимальный доход такой семьи должен составлять: 14 844 руб. х 4 чел. = 59 376 рублей. Разница между доходами семьи и ВПМ равна: 59 376 – 55 000 = 4 376 рублей. Следовательно, семья получит доплату к выплате в размере = 4 376 рублей. Максимальный размер доплаты равен величине выплаты на детей в возрасте 3 – 7 лет и составляет 8 054 рубля.