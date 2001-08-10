Четыре класса школы № 1 Анивы ушли на дистанционное обучение

У четырех учащихся из 1 А, 2 А, 3 Б и 9 А диагностировали коронавирусную инфекцию. Чтобы не допустить распространения заболевания, по распоряжению Роспотребнадзора данные классы учатся удаленно.

Такой режим продлится до получения отрицательного результата анализа и не менее 14 дней с даты контакта с заболевшими. В школе № 1 Анивы проведут дополнительную дезинфекцию с использованием специальных средств. Все ученики и учителя, которые общались с пациентами, сдадут тесты на COVID-19.

Отметим, каждый день для учеников начинается с термометрии. Ребят с температурой выше 37,1 градуса отстраняют от занятий. В сахалинских школах регулярно проводится тщательная санитарная обработка. Образовательные учреждения оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха, антисептиками и индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве.