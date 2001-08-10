«Кросс нации-2020» прошел в Южно-Курильском районе
«Кросс нации-2020» прошел в Южно-Курильском районе. Акция проводится ежегодно, начиная с 2004 года. В этом году, по сравнению с минувшим, в Южно-Курильском районе численность участников и болельщиков превысила 700 человек (в 2019 году их было 250).
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Мероприятие организовал департамент спорта, туризма и молодежной политики администрации района. По словам директора департамента Надежды Кудревской, «Кросс нации» - это прекрасная возможность проявить свои спортивные таланты и с пользой провести время.
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В этот день для участников было подготовлено несколько дистанций: 500 метров для девочек и мальчиков 2009 года рождения и младше, 1000 метров для девочек и мальчиков 2005-2008 годов рождения, 2000 метров для юношей и девушек 2001-2004 годов рождения, 2000 метров для женщин 2000 года рождения и старше и, наконец, 3000 метров бежали мужчины 2000 года рождения и старше.
Перед спортсменами и болельщиками с приветственным словом выступил эксперт районной администрации Сергей Кузьменко. Кстати, Сергей Владимирович тоже принял участие в забеге. По его словам, спорт – это основа жизни.
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«В настоящее время спортивные массовые мероприятия стали привычной частью общественной жизни нашего района, а отдельные события постепенно приобретают статус традиционных. Одним из подобных событий является «Кросс нации», - сказал Сергей Кузьменко.
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Кроме того, в масштабном спортивном мероприятии приняли участие и жители Шикотана. Там на старт вышло 125 человек, около 100 было болельщиков. Таким образом, в этом году «Кросс нации» в Южно-Курильском районе собрал гораздо большее количество спортсменов, чем в предыдущие.
Каждому участнику был выдан сертификат и памятный значок с логотипом Кросса Нации.
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