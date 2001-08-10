Сахалинцы могут увидеть пролёт МКС
Ежедневно вечерами с 20 сентября по 10 октября россияне смогут видеть пролёты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Telegram-канале @roscosmos_gk.
"Мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису. Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. А её блеск может достигать -4 звездной величины (для сравнения — как планета Венера)", - сообщили в Роскосмосе.
МКС можно будет увидеть каждый день по два раза несколько минут. К примеру, сегодня, 21 сентября, для южносахалинцев станция будет заметна с 19:34 до 19:40.
Более точный график выглядит так:
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