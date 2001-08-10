Сахалинцам предлагают помочь в разработке творческого пространства для островной молодежи «Арт-резиденция-Сахалин»
Конкурс на создание дизайн-проекта молодежного центра в формате творческой резиденции «Арт-резиденция-Сахалин» стартовал в областном центре. Его участникам необходимо придумать облик новой общественной площадки для островной молодежи, литературных и арт-сообществ.
Напомним, Сахалинская область вошла в число 14 регионов, которые реализуют проект творческих пространств. Арт-резиденция станет филиалом Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и будет работать круглогодично. Она соберет под одной крышей представителей различных молодежных объединений: архитекторов, урбанистов, певцов, танцоров, театралов и многих других.
- Мы считаем, что именно молодежь должна предлагать идеи для места. Где она будет проводить время. Главная цель нашего конкурса – определить три конкурсные проекта, оптимальных с точки зрения дизайнерского, архитектурно-художественного и функционального решения интерьера и экстерьера. А после мы планируем устроить народное голосование и вместе выбрать дизайн-проект нового пространства для творческой молодежи, - отметил руководитель агентства по делам молодёжи сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Все условия размещены на сайте конкурса (http://www.art65.ru/). К участию допускаются юридические и физические лица. Для разработки конкурсного проекта организатор предоставляет планировки помещений (здание находится по адресу: Ленина д. 154/1). Заявка представляется участником по электронной почте sakhmol@sakhalin.gov.ru или доставляется нарочно в агентство по делам молодёжи по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.23, каб. 501.
Победитель конкурса получит право на заключение контракта на реализацию дизайн-проекта молодежного центра в формате творческой резиденции, а также на безвозмездное пользование одним из помещений «Арт-резиденция-Сахалин», сообщили в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.
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