На закрытие мотосезона приглашают сахалинцев
Закрытие сахалинского мотосезона – 2020 состоится в областном центре. Праздничное мероприятие пройдет на средней площадке СТК «Горный воздух» 26 сентября. В нем примет участие больше 200 байкеров.
Для участников подготовили насыщенную программу: тематические конкурсы от ведущего Михаила Майорова, силовые состязания от Федерации бодибилдинга Сахалинской области, показательные выступления от «Сахалинского клуба Экстремального велоспорта», интерактивы от проекта «Здоровье Анатолича», шоу-номера от танцевального коллектива «Def Rush», музыкальные сеты от DJ Nikolay Solncev и Andras Accordion, световое шоу от Виктора Руднева. Кроме этого, будет детская площадка и зона фуд-корта.
- Традиционно мы устроим и рок-концерт. В этом году выступят группы «Экарма», «Налог на спички», «Мaen», «Aniwa», «Room-420», «Flying Eyeball». А еще мы впервые на Сахалине покажем стантрайдинг-шоу из Хабаровска. Его участники будут показывать трюки на мотоциклах, - поделились организаторы события.
Для гостей и участников мероприятия организуют бесплатный подъем на канатной дороге с 14:30 до 18:00. Праздничное мероприятие начнется в 15:00.
Официальными организаторами события традиционно становятся мотоклуб «Red & White Army MC Russia Sakhalin Support world (RWAMC Russia Sakhalin), члены Сахалинской общественной мотоорганизации «Территория драйва» при поддержке Агентства по делам молодежи Сахалинской области.
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