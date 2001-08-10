В ночь на 22 сентября в северо-западной части Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Жителям северо-западной части Южно-Сахалинска напоминают об ограничении холодного водоснабжения, которое запланировано с 21 на 22 сентября.

Отключение холодной воды будет произведено силами МКП «Городской водоканал» в связи с необходимостью переключения на новый магистральный водопровод и работ по выводу старого участка из эксплуатации в рамках замены инженерной инфраструктуры в ходе капитального ремонта Коммунистического проспекта.

Так, с 20.00 21 сентября до 09.00 22 сентября ограничения произойдут в 1, 2, 3, 4, 10 микрорайонах, 1, 2 и 3 укрупненных кварталах областного центра (район улиц Сахалинская-Ленина-Пограничная-Вокзальная), квадрате улиц проспект Мира-Сахалинская-Крюкова-Бумажная, а также в районе Владимировки (от улицы Железнодорожной до улицы Лермонтова) и новом планировочном районе Дальнее.

Отметим, что администрация Южно-Сахалинска для минимизации вынужденного неудобства для населения рассматривала вариант произведения отключений в дневное время. Однако это не представляется возможным из-за того, что на территориях, которых коснется ограничение, расположено 27 социально важных объектов (11 детских садов, 8 школ, 8 учреждений здравоохранения). Их дневное функционирование без подачи холодной воды в этот период было бы затруднено.

Ремонтные бригады приложат все усилия, чтобы максимально оперативно произвести ремонт в кратчайшие сроки и восстановить холодное водоснабжение как можно раньше.

По всем вопросам связанным с водоснабжением необходимо обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.