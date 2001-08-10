Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько участков дорог перекроют для движения в Корсакове

Несколько участков дорог перекроют для движения в Корсакове

Несколько участков дорог перекроют для движения в Корсакове.

Как сообщают в районной администрации, причина - работы по строительству сетей газоснабжения. Ограничения будут вводить по следующим схемам:

- направление 1с 09:00 25 сентября по 21:00 30 сентября (от перекрестка ул. Невельская и ул. Рудановского до ул. Невельская, д. 57), с 09:00 30 сентября до 21:00 4 октября (от перекрестка ул. Невельская и ул. Рудановского до ул. Невельская, 117б;

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- направление 2: с 09:00 21 сентября до 21:00 25 сентября (в районе ул. Байльская, 2);

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- направление 3: с 09:00 23 сентября по 21:00 26 сентября (от ул. Первомайская, 56 до ул. Первомайская, 60);

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- направление 4: с 09:00 21 сентября по 21:00 25 сентября (от ул. Невельской, 57в до ул. Невельской, 75в), с 09:00 22 сентября по 21:00 10 октября (по ул. Федько);

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- направление 5: с 09:00 26 сентября по 21:00 01 октября (от ул. Первомайской, 56 до ул. Первомайской, 50), с 09:00 1 октября по 21:00 6 октября (от ул. Первомайской, 48 до ул. Первомайской, 42), с 09:00 6 октября по 21:00 15 октября (в районе ул. Первомайская, 40);

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- направление 6: с 09.00 21 сентября до 21:00 25 сентября (от ул. Невельская, 58 до ул. Невельская, 68).

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