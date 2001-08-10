В Южно-Сахалинске, Тымовском и Холмском районах отключат свет завтра, 22 сентября

Часть потребителей на Сахалине останется без света завтра, 22 сентября.

Как сообщают в ФРС ПАО "Сахалинэнерго", причина ограничений - плановые работы на сетях и подстанциях.

Так, в областном центре во вторник с 10:00 до 16:30 будет ограничено электроснабжение в коттеджном поселке "Зима". С 10:00 до 18:00 будут обесточены ул. Донская, 13, 17а, ул. Холмское шоссе, а с 09:00 до 19:00 -

садоводческие товарищества "Тайга", "Трансстроевец".

С 14:30 до 16:30 в Южно-Сахалинске не будет света на улице Бумажной и в доме № 8 по улице Милицейской.

22 сентября с 09:30 до 10:00 в Тымовском не будет света в котельной № 13, домах № 37-47 по улице Кировской, КНС (ПМК), домах № 1-15 по улице Чехова; № 15-24 по улице Речной, доме №10а по улице Пионерской, № 38а по улице Сахалинской.