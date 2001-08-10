Сахалинцы стали питаться более сбалансированно

Спрос на полезные продукты растет на Сахалине. Люди стараются вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться.

Как сообщают в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, по результатам 8 месяцев этого года объём производства диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 33,4 % и составил 485,7 тонн.

В текущем году расширился ассортимент производства такой продукции до 15 наименований. На прилавках региона появились такие новинки, как хлеб "Вестфальский" содержащий дробленое зерно ржи и отруби, которые оказывают благоприятное воздействие на пищеварительную систему организма человека, ржано-пшеничный хлеб "Омега", обогащенный пищевыми волокнами, содержащий льняную муку, которая является источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, хлебец "Мамма Мия", содержащий те витамины и минеральные вещества, которых часто не хватает в женском организме: витамин Д, фолиевая кислота, кальций, магний.

"Правительство островного региона оказывает поддержу производителям в виде субсидий на закупку сырья, приобретение технологического оборудования, кредитование строительства и реконструкции необходимых производственных площадей", - добавили в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области