Сахалинцы отметили праздник «Ночь китов»

В городском парке Южно-Сахалинска состоялась «Ночь китов» - праздник для семей и любителей природы, который сахалинские общественники провели в честь Всемирного дня морей. Праздник проводится при поддержке международного консорциума «Сахалин-1» и городского парка Южно-Сахалинска.

В этом году среди организаторов станций были бумеранговцы, волонтёры группы помощи морским животным «Друзья океана», педагоги центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска и специалисты некоммерческой организации «Центр чтения». Ведущие станций подготовили короткие интерактивные рассказы и представления, а также памятные сувениры. Многоразовые сумки и кружки, раскраски о серых китах, значки с фигурками морских млекопитающих и листовки – всё это поможет участникам праздника ещё больше узнать о морских млекопитающих и освоить полезные привычки в помощь океану.

На протяжении трех часов работало 13 станций, а также выставка с описанием некоторых представителей морских млекопитающих и инсталаб, где фотографы делали для гостей моментальные памятные магниты. Все станции были проведены по 6 раз. А творческая и игровая станции работали нон-стопом! На творческой станции участники раскрасили 400 деревянных значков с морскими животными и сделали себе сувениры на память. Очень хорошо работали 10-минутные танцевальные паузы. Дети могли энергично продвигаться, чтобы потом 15 минут более спокойно провести время на станциях.

Бумеранговцы продолжают традицию проведения мероприятий без лишнего мусора и вновь отказались от использования одноразовой посуды. Поэтому все, кто пришел со своими термосами и кружками отведали туристского чая на станции про вред одноразового пластика.

На одной из станций проходила презентация детской новеллы «Под парусом свободы». Эта книга посвящена тем людям, которые боролись за освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы». Многие сахалинцы также активно участвовали в этом движении. Новелла создана в форме электронной книги, скачать её можно на сайте «Друзей океана» https://book.mmrescue.ru/#book/

Организаторы надеются, что традиция праздновать День морей и узнавать всё больше о морских обителях закрепится у сахалинцев. Родители и дети с интересом участвовали во всех активностях и делали открытия. При этом общественники обратили внимание, что во многих вопросах участники уже неплохо подкованы, например, знают самые разные способы, как использовать меньше пластика в своей жизни, правильно рассуждают о поведении при встрече с тюленями на берегу. Такая информированность сахалинцев поможет им выбрать правильное поведение в различных ситуациях.