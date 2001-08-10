Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекрёсток улиц Комсомольская и Пограничная закрыт для движения транспорта

Перекрёсток улиц Комсомольская и Пограничная закрыт для движения транспорта

Перекрёсток улиц Комсомольская и Пограничная закрыт для движения транспорта. Ограничения, связанные с капитальным ремонтом улицы Комсомольской от проспекта Победы до улицы Пуркаева, продлятся до 15 октября.

Ранее сообщалось о закрытии части указанного перекрёстка. Проехать по нему можно было только с севера на запад и в обратном направлении. Теперь же сквозной проезд закрыли полностью.

Общественный транспорт объезжает закрытый участок по Горького. Водителям необходимо учитывать эту информацию при движении в этой части города.

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