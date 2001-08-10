Аэровокзал Южно-Сахалинска расторгает контракт с подрядчиком
Аэровокзал Южно-Сахалинск расторгает контракт с подрядчиком. «Сахалинская мехколонна № 68» (СМК №68) должна была сдать стратегически важный для островного региона объект к 1 ноября 2020 года. Но на сегодняшний день готовность нового аэровокзального комплекса составляет менее 60 процентов.
Решение о расторжении контракта в одностороннем порядке вызвано многочисленными нарушениями со стороны подрядчика. Отставание в строительстве аэровокзального комплекса зафиксировано свыше чем по 40 позициям. Сроки неисполнения работ составляют от 60 дней до более 12 месяцев. Помимо того, подрядчик допускал несвоевременное устранение ошибок по требованию строительного контроля.
Также СМК №68 содержала строящийся объект в неудовлетворительном состоянии. Подрядчик демонтировал временные системы обеспечения сохранности возведенного здания аэровокзала, чем поставил под угрозу сохранность качества уже выполненных и оплаченных за счет средств областного бюджета работ. Кроме того, без соблюдения должного температурного и климатического режима в зимнее время хранилось новое оборудование, в частности – телетрапы (устройства для сообщения самолета со зданием аэровокзала).
Отметим, что аэровокзальный комплекс – это не первый объект, на котором подрядчик не выполняет свои обязательства перед заказчиком, а также существенно сдвигает сроки исполнения работ. Несмотря на отсутствие у АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» задолженности перед СМК №68 по оплате выполненных работ, у подрядчика уже сейчас остро стоит вопрос с выплатой заработной платы сотрудникам.
Понимая, что за этой проблемной ситуацией стоят простые рабочие, правительство Сахалинской области готово поддержать людей и в случае необходимости оказать помощь в поиске другого места работы.
Напомним, что региональное правительство рассматривает вопрос привлечения профессионального партнера-оператора, который в дальнейшем будет управлять аэровокзальным комплексом. Для завершения строительства аэровокзала будут проведены все необходимые конкурентные процедуры.
Завершение строительных работ планируется течение ближайших двух лет за счет средств частного инвестора. Неиспользованные средства бюджетных инвестиций будут возвращены в бюджет области уже в этом году.
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