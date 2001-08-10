Сахалинцы завоевали еще четыре медали на национальном чемпионате Worldskills Russia 2020. Соревнования впервые проводят в дистанционно-очном формате с применением видеотрансляций и технологии удаленной оценки на каждой площадке. У островного региона уже пять призовых мест – 2 золотые медали, 2 серебряные и 1 бронзовая.

Золото по компетенции «Графический дизайн» в копилку сборной области принес студент Сахалинского промышленно-экономического техникума Егор Филиппов, а ученица гимназии №3 г. Южно-Сахалинска Ким Юн Ми завоевала серебро среди юниоров этой же компетенции. Вторым среди молодых профессионалов в России в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» стал студент Сахалинского техникума сервиса и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Маликов. Бронзовую медаль в компетенции «Звукорежиссура» в копилку области принёс Владимир Никитин, студент Сахалинского колледжа искусств. А несколькими днями ранее победу в компетенции «Столярное дело» одержал студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Кудряшев.

В этом году в национальном первенстве участвует более 2800 человек со всей страны. Сахалинскую область в финале представляют 36 участников по 32 компетенциям. О результатах соревнований участники узнавали из прямых трансляций на сайте wsr.online и от переживающих за них мастеров-наставников.

– Я ждала свою компетенцию, хотела узнать смогла ли я занять какое-нибудь призовое место, надеялась хотя бы на 4-е, а тут вдруг такое. Боялась своих соперников, боялась наделать ошибок во время выполнения заданий. Но всё-таки смогла. Считаю, что всё было не зря, два года шла к этой цели. Очень счастлива, что попала на состязания. Надеюсь, дальше смогу продолжить развиваться в этом направлении, – поделилась ученица гимназии №3 г. Южно-Сахалинска Ким Юн Ми.

Девушка несколько лет занимается на специализированных курсах в «Активном образовании». В прошлом году выиграла региональный чемпионат «Молодые профессионалы» и вошла в состав сборной Сахалинской области для участия в финале VIII национального чемпионата.

Отметим, соревнования по профессиональному мастерству ежегодно проводятся в рамках реализации национального проекта «Образование». Ключевая цель – обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами. В соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс участвуют студенты образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоры (участники направления WorldSkills Juniors) до 16 лет.

В этом году организаторами мероприятия стали: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения РФ, Правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве партнеров и спонсоров выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

Итоги финала национального чемпионата подведут сегодня во время трансляции церемонии закрытия, она начнется в 21:00 по сахалинскому времени и будет доступна на канале Worldskills Russia в YouTube.