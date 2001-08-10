Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинцы завоевали еще четыре медали на национальном чемпионате Worldskills Russia 2020

Сахалинцы завоевали еще четыре медали на национальном чемпионате Worldskills Russia 2020

Сахалинцы завоевали еще четыре медали на национальном чемпионате Worldskills Russia 2020. Соревнования впервые проводят в дистанционно-очном формате с применением видеотрансляций и технологии удаленной оценки на каждой площадке. У островного региона уже пять призовых мест – 2 золотые медали, 2 серебряные и 1 бронзовая.

Золото по компетенции «Графический дизайн» в копилку сборной области принес студент Сахалинского промышленно-экономического техникума Егор Филиппов, а ученица гимназии №3 г. Южно-Сахалинска Ким Юн Ми завоевала серебро среди юниоров этой же компетенции. Вторым среди молодых профессионалов в России в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» стал студент Сахалинского техникума сервиса и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Маликов. Бронзовую медаль в компетенции «Звукорежиссура» в копилку области принёс Владимир Никитин, студент Сахалинского колледжа искусств. А несколькими днями ранее победу в компетенции «Столярное дело» одержал студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Кудряшев.

В этом году в национальном первенстве участвует более 2800 человек со всей страны. Сахалинскую область в финале представляют 36 участников по 32 компетенциям. О результатах соревнований участники узнавали из прямых трансляций на сайте wsr.online и от переживающих за них мастеров-наставников. 

– Я ждала свою компетенцию, хотела узнать смогла ли я занять какое-нибудь призовое место, надеялась хотя бы на 4-е, а тут вдруг такое. Боялась своих соперников, боялась наделать ошибок во время выполнения заданий. Но всё-таки смогла. Считаю, что всё было не зря, два года шла к этой цели. Очень счастлива, что попала на состязания. Надеюсь, дальше смогу продолжить развиваться в этом направлении, –  поделилась ученица гимназии №3 г. Южно-Сахалинска Ким Юн Ми.

Девушка несколько лет занимается на специализированных курсах в «Активном образовании». В прошлом году выиграла региональный чемпионат «Молодые профессионалы» и вошла в состав сборной Сахалинской области для участия в финале VIII национального чемпионата.  

Отметим, соревнования по профессиональному мастерству ежегодно проводятся в рамках реализации национального проекта «Образование». Ключевая цель – обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами. В соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс участвуют студенты образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоры (участники направления WorldSkills Juniors) до 16 лет.

В этом году организаторами мероприятия стали: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения РФ, Правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве партнеров и спонсоров выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

Итоги финала национального чемпионата подведут сегодня во время трансляции церемонии закрытия, она начнется в 21:00 по сахалинскому времени и будет доступна на канале Worldskills Russia в YouTube.

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