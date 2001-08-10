Сахалинцев приглашают на КВН
Одна четвертая финала Сахалинской областной Лиги КВН сезона 2020 года состоится в островной столице. На сцене выступят лучшие коллективы из разных районов области. Они будут бороться за выход в полуфинал, сообщили в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.
Перед игрой сахалинские юмористы посетят серию мастер-классов от эксперта КВН-движения Андрея Кропотова – актёра, телеведущего, чемпиона Высшей Лиги КВН в составе команды «ВЯТКА».
- Ребята наберутся опыта, Андрей Кропотов поможет им в редактуре шуток. На сцене выступят сильнейшие команды региона. Это ребята из Александровск-Сахалинского, Поронайска, Южно-Сахалинска. Также будут сборные Института железнодорожного транспорта, Сахалинского госуниверситета, техникума сервиса и коллектив школы № 3 областного центра, - отмечают организаторы игр.
Команды КВН будут соревноваться в конкурсах «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание». Вход на мероприятие свободный. Концерт состоится 25 сентября в ДК «Родина». Начало в 18:00.
Организатором игр являются Агентство по делам молодёжи Сахалинской области и Сахалинский молодёжный ресурсный центр, при поддержке Правительства Сахалинской области, Всероссийской Юниор-Лиги КВН и Телевизионного творческого объединения «АМиК».
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